POL-HB: Nr.: 0299 --Ermittlungserfolg: "Junger Räuber" in Haft--

Ort: Bremen-Neustadt/Mitte Zeit: 05.05.2025

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montagmorgen einen 16-Jährigen auf dem Bahnhofsplatz fest. Die Polizei geht davon aus, dass er ein junger Zuwanderer aus den Maghreb Staaten ist. Er ist verdächtig, am Freitag in der Neustadt mehrere Raubtaten und darüber hinaus weitere Eigentums- und Gewaltdelikte begangen zu haben. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Am Freitagnachmittag kam es in der Neustadt zu diversen Raubtaten, dabei wurden mehrere Halsketten und Uhren entwendet. In zwei Fällen wurden zwei 85 und 87 Jahre alten Frauen in kurzen Abständen jeweils die Armbanduhren vom Handgelenk gerissen. Beide wurden dabei verletzt. Ermittler der Kriminalpolizei und der Soko Junge Räuber waren aufgrund vorangegangener Taten (Siehe Pressemitteilung 285) auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden und hatten umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Ein Haftbefehl wurde über die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkt. Am Freitag hatten nun aufmerksame Zeugen eine gute Täterbeschreibung abgegeben und den 16-Jährigen auf Lichtbildern wiedererkannt.

Am frühen Montagmorgen wurde der junge Räuber dann schließlich über die Videoleitstelle der Polizei Bremen am Bahnhofsplatz identifiziert und von Einsatzkräften gestellt. Laut Informationen befindet sich der Jugendliche seit Ende April in Bremen und ist nach eigenen Angaben marokkanischer Staatsangehöriger. Die genaue Identität wird derzeit geklärt. Er wurde noch am Morgen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

