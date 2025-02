Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Alufelgen entwendet

Dörpen (ots)

In der Nacht gestern auf heute kam es in der Straße "Gewerbegebiet Süd" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Außengelände einer Kfz-Werkstatt. Hier entwendeten sie mehrere Alufelgen im Gesamtwert von etwa 4000 Euro. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell