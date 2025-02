Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Brand in Fahrradgeschäft - 70-Jähriger leicht verletzt

Spelle (ots)

Heute kam es gegen 12:45 Uhr in der Johannesstraße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Innenraum eines Fahrradgeschäfts in Brand. Ein 70-Jähriger Bewohner der Wohnung oberhalb entdeckte den Brand und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Spelle, Lünne, Schapen und Venhaus wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 100.000 Euro.

