POL-EL: Papenburg - 69-jähriger Fahrer schwer verletzt

Meppen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr bis gestern 05:30 Uhr kam es in der Lagemannstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Gartenhäuschen und entwendeten diverses Elektrowerkzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

