Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Lkw-Fahrer lebensgefährlich durch Feuer verletzt

Haren (ots)

Heute kam es gegen 9 Uhr in der Straße "Im Industriepark" zu einem Brand. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Sattelzugmaschine eines 55-Jährigen in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich der 55-jährige in der Kabine des abgestellten Lkw. Er befreite sich selbstständig aus dem Fahrerraum, zog jedoch lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Haren wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von 100.000 Euro.

