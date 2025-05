Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298--Taser stoppt Messerangriff - Mann unverletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Heinrich-Heine-Straße Zeit: 3.5.25, 17.30 Uhr

Mit Hilfe eines Taser konnte die Polizei am Samstag eine Gefahrenlage durch eine psychisch erkrankte Frau in Schwachhausen ohne Verletzte beenden. Die 54-Jährige hatte ihren Mann mit zwei Messern bedroht.

Der Ehemann der 54-Jährigen teilte der Polizei am Abend über den Notruf mit, dass sich seine Ehefrau derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befände und ihn mit Messers bedrohe. Der 59-Jährige hatte sich daraufhin ins Obergeschoss gerettet und in ein Zimmer eingeschlossen. Als die Einsatzkräfte an der Wohnanschrift in der Heinrich-Heine-Straße eintrafen, hielt die Frau zwei Fleischermesser in den Händen. Daraufhin wurden Spezialkräfte alarmiert und der Bereich um das Haus durch Verstärkungskräfte abgesichert. Die Spezialkräfte setzten anschließend den Taser erfolgreich ein. Der Ehemann konnte zwischenzeitlich das Haus unverletzt verlassen.

Die Frau wurde umgehend vor Ort vom vorsorglich alarmierten Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

