POL-HB: Nr.: 0295--Polizei stellt Schmuck sicher - Eigentümer bislang unbekannt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Lauenburger Straße Zeit: 29.04.25, 15 Uhr Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei Bremen eine schwere körperliche Auseinandersetzung in Walle gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gerieten in der Lauenburger Straße zwei Männer, die dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sein sollen, in einen Streit, der in eine gewalttätige ...

mehr