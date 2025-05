Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0293--Einbruchversuch in Tankstelle - Täter verletzt Zeugen und greift Polizisten an--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Auf dem Bohnenkamp Zeit: 1.5.25, 3.50 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in Woltmershausen. Auf der Flucht verletzte der Täter einen Zeugen mit einer Eisenstange. Der 53 Jahre alte Tatverdächtige konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Zeugen beobachteten nachts einen Mann, wie dieser mit einer Eisenstange auf die Eingangsscheibe einer Tankstelle an der Straße Auf dem Bohnenkamp einschlug und alarmierten die Polizei. Daraufhin brach der Einbrecher sein Vorhaben ab und flüchtete. Die Eingangstür der Tankstelle wies erhebliche Beschädigungen auf. In einer Fensterscheibe war ein großes Loch geschlagen.

Der Verdächtige flüchtete in Richtung Ochtumstraße, wo er von mehreren Anwohnern festgehalten werden konnte. Zuvor schlug der Mann einem Zeugen mit der Eisenstange auf den Kopf. Der 55-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden und wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Eisenstange wurde sichergestellt.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Während des Transports zum Polizeirevier kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten. Zudem beleidigte er mehrfach die Einsatzkräfte.

Die Ermittlungen gegen den 53-Jähigen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst oder andere in Gefahr zu bringen, insbesondere, wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten der Zeugen war sehr mutig, aber auch gefährlich. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

