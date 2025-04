Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0292--Zwei brennende Autos in Burgdamm--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Heinrich-Seekamp-Straße Zeit: 30.04.25, 1.45 Uhr

In der Dienstagnacht brannten in Burgdamm zwei Autos vollständig aus. Durch die Flammen wurden auch zwei Häuser beschädigt. Eine Anwohnerin musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

An der Heinrich-Seekamp-Straße brannten gegen 1.45 Uhr zwei Mercedes Limousinen. Dabei entstanden auch Schäden an zwei Hausfassaden. Die Feuerwehr löschte die Brände schnell. Eine 29 Jahre alte Frau atmete Rauchgas ein und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Vom Brandort flüchteten zwei verdächtige Personen.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

