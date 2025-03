Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallflucht mit geklautem Citroen + Weißes Auto gesucht + Mehrere Autos zerkratzt + Roller geklaut - Diebe flüchten

Gießen (ots)

Gießen: Unfallflucht mit geklautem Citroen

Heute früh kam es in der Schillerstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 0.55 Uhr krachte ein Citroen in Höhe der Steinstraße in drei geparkte Autos. Der Citroen wurde kurz zuvor in der Marburger Straße gestohlen. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Unfall und sah vier Personen aus dem Unfallauto flüchten. Es soll sich um junge Personen gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 14 Jahre alt gewesen sein. Er war ca. 160 cm groß, hatte kurze, schwarze Haare und trug eine blaue Steppjacke sowie eine Jeans. Sein Beifahrer war etwa gleichalt und gleichgroß. Auf der Rückbank befanden sich laut Beschreibung zwei Kinder im Alter von etwa 10 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen flohen in Richtung des Bahndamms. Ob die Flüchtigen auch für den Diebstahl des Autos kurz zuvor verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat die flüchtigen Personen gesehen? Wer hat den Diebstahl des Autos in Höhe Marburger Straße 33 bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Weißes Auto gesucht

Am Freitag (28.2.) kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Gießener Straße. Gegen 15 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin gegen einen dort geparkten, weißen Pkw. Das stark verschmutzte Auto stand, von der Zufahrt der Gießener Straße aus kommend, in der ersten Parkreihe des Parkplatzes. Die Unfallverursacherin begab sich zwischenzeitlich in den Markt. Als sie zurückkehrte, war das angefahrene Auto weggefahren. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Ermittler suchen den Besitzer des weißen Pkw, der am Freitagmittag bei LIDL parkte. Ob ein Schaden an seinem Auto entstand, ist bislang nicht bekannt.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Gießen: Mehrere Autos zerkratzt

Insgesamt vier Fahrzeuge beschädigte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 24.2. und 28.2. im Spenerweg. Ein BMW, ein VW Golf und zwei Audis wurden jeweils zerkratzt. Die Fahrzeuge parkten in Höhe der CDU-Geschäftsstelle. Warum die Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Roller geklaut - Diebe flüchten

Vier Personen machten sich gestern im Holbeinring an einem Roller zu schaffen. Gegen 23.45 Uhr knackten die Diebe das Lenkradschloss des geparkten Kleinkraftrads und schoben es zunächst davon. Sie wurden von einem Zeugen gestört, ließen den Roller zurück und rannten davon. Am Roller entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Einer der Flüchtigen war etwa 18-20 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte eine normale Figur und war dunkel gekleidet. Ein anderer war ca. 180 cm groß, hatte eine dunklere Hautfarbe und dunkle, lockige Haare. Er war breit gebaut und trug eine helle Jacke.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell