POL-GI: Mit Pistole gedroht - größerer Polizeieinsatz + An Tür gehebelt + Vor Frau entblößt + Uhr gestohlen + Geldbörse geklaut

Gießen: Mit Pistole gedroht - größerer Polizeieinsatz

Einen größeren Polizeieinsatz verursachte ein Mann am Freitag (28.2.) in der Straße Unterhof. Mehrere Zeugen informierten die Polizei gegen 14 Uhr über einen Mann, der mit einer Schusswaffe in der Hand auf der Straße laufe. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Streit mit einem Nachbarn vorausgegangen. Zwischenzeitlich hatte der Mann sich in eine Wohnung zurückgezogen.

Mehrere Streifenwagen, darunter speziell ausgebildete Beamte sowie ein Diensthundeführer, wurden sofort entsandt. Die Einsatzkräfte stellten Kontakt zu dem Mann her. Er begab sich kurz darauf auf die Straße und ließ sich widerstandslos festnehmen. Eine Waffe trug er nicht bei sich. Der 30-jährige Verdächtige hatte sich vor der Festnahme eine Fußverletzung zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Im Rahmen einer folgenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 30-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Sie stellten die Waffe sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Wie die Fußverletzung entstand und worüber sich der Mann mit seinem Nachbarn stritt wird nun ermittelt.

Reiskirchen: An Tür gehebelt

Zwischen Freitag (21.2.) und Dienstag (25.2.) hebelte ein Unbekannter an der Haustür eines Einfamilienhauses in Lindenstruth. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben in der Straße Am Heegersgraben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Vor Frau entblößt

Die Kriminalpolizei sucht aktuell nach einem Mann, der sich gestern vor einer 29-Jährigen am Schwanenteich entblößt hat. Gegen 12.30 Uhr lief die Frau die Eichgärtenallee entlang. Etwa in Höhe der Hausnummer 88 bemerkte sie einen Mann, der im Bereich des Parks stand. Der Mann entblößte sein Geschlechtsteil in Richtung der Frau und masturbierte sichtbar. Die 29-Jährige entfernte sich und informierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete vor Eintreffen der Streifenwagen in unbekannte Richtung.

Er wurde als etwa 30 Jahre alt und mit dunklem Hautteint beschrieben. Er war ca. 175 cm groß, hatte schwarze Haare und sichtbare Bartstoppeln im Gesicht. Der Gesuchte trug eine helle Jacke.

Die Ermittler vermuten, dass mehrere Passanten den Mann gesehen haben. Sie bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Uhr gestohlen

Eine Armbanduhr sollen sechs Personen in der Ludwigstraße erbeutet haben. Den Angaben zufolge schlugen und traten sie auf zwei Personen im Alter von 17 und 22 Jahren ein. Im Rahmen der Auseinandersetzung, die sich auf der Straße abspielte, nahm ein Angreifer mutmaßlich eine Armbanduhr an sich. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (1.3.) gegen 6.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 66.

Die Angreifer sollen alle zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie waren zwischen 170 cm und 190 cm groß. Einer der Männer hatte einen Zopf, ein weiterer war weiß gekleidet.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann angaben zu den Beteiligten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Geldbörse geklaut

Eine Geldbörse erbeutete ein Unbekannter am Freitagabend (28.2.) in der Senckenbergstraße. Gegen 21 Uhr lief ein 29-Jähriger auf dem Gehweg in Richtung der Ostanlage entlang. Aus Richtung Botanischem Garten näherte sich der Dieb und zog dem Mann die die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Mit seiner Beute rannte er davon. Der 21-Jährige bemerkte dies sofort und verfolgte den Dieb. Dieser schubste den 21-Jährigen daraufhin von sich weg. Der Bestohlene fiel zu Boden, der Dieb entkam. Es soll sich um einen etwa 30-jährigen Mann handeln, der komplett schwarz gekleidet war und einen dunklen Hautteint hatte.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Diebs machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

