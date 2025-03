Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw überschlagen, betrunken und bekifft Unfall verursacht

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Pkw überschlägt sich bei Unfall - Fahrer leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag bei Rosenberg. Gegen 11:30 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Renault Twingo auf der Landesstraße 1095 von Hirschlanden in Richtung Rosenberg unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache ins Schlingern geriet und das Heck ausbrach. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete abschließend wieder auf den Rädern. Der 24-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Über zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Mittwochabend in Buchen an, nachdem dieser zuvor einen Unfall verursacht hatte. Gegen 23:45 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Toyota den Kreisverkehr beim Polizeirevier Buchen und wollte diesen in Richtung Bödigheimer Straße verlassen. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel. Die durch einen Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von mehr als 2 Promille zeigte und ein ebenfalls durchgeführter Urintest positiv auf THC reagierte, musste der 43-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

