POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle & Zeugenaufruf

Tauberbischofsheim: Unfall beim Wenden

Auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skodas stand gegen 10:10 Uhr, auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 578 in Richtung Dittwar, mit seinem Wagen in einer Bushaltestelle. Als er wieder losfuhr und ein Wendemanöver einleitete, um in Richtung Tauberbischofsheim zu fahren, übersah er wohl einen herannahenden Audi und kollidierte mit diesem. Der Audi wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert. Der 78 Jahre alte Skoda-Fahrer blieb unverletzt, der 69-jährige Audi-Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Gleich drei Fahrzeugbesitzer meldeten sich am Mittwoch bei der Polizei und teilten mit, dass ihre Autos im Laufe des Tages in Tauberbischofsheim beschädigt worden waren. Die Fahrzeuge standen zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Eichendorfstraße. In diesem Zeitraum muss eine unbekannte Person die Pkws beim Vorbeilaufen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt haben. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher der Schäden geben können oder Fahrzeugbesitzer deren Autos ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Bad Mergentheim in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige radelte gegen 15 Uhr die Wolfgangstraße entlang, als der Fahrer eines entgegenkommenden VWs aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Zweiradfahrer kollidierte. Dieser fiel daraufhin vom Fahrrad und zog sich dabei seine Verletzungen zu. Der VW prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer gegen ein Verkehrszeichen und schließlich gegen eine Mauer, an der der Wagen zum Stillstand kam. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro.

