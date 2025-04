POL-HB: Nr.: 0288--Automatenaufbrecher gefasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Riemstraße Zeit: 29.04.25, 3 Uhr

Nach kurzer Flucht stellte die Polizei in der Montagnacht einen 51 Jahre alten Aufbrecher. Der mutmaßliche Täter hatte mit einem bislang noch unbekannten Komplizen einen Zigarettenautomaten in Horn aufgebrochen und war mit der Beute geflüchtet.

Der 51-Jährige und ein Mittäter brachen einen Zigarettenautomaten an der Riemstraße auf, entwendeten Zigaretten und flüchteten mit einem Auto in Richtung Achterdiek. Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte daraufhin die Polizei. Der Wagen konnte im Rahmen der Fahndung an der Auffahrt zur A27 gestellt werden. Der 51-Jährige befand sich alleine im Auto und stand unter Alkoholeinfluss. Zuvor hatte er einen Beutel mit Zigaretten aus dem Fenster geworfen. Im Wagen konnten weitere Zigaretten und Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Anzeigen unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Die weiteren Ermittlungen, auch gegen den noch unbekannten Mittäter, dauern an. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

