POL-HB: Nr.: 0290--Versuchte Tötung in Walle - Tatverdächtiger festgenommen

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Lauenburger Straße Zeit: 29.04.25, 15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei Bremen eine schwere körperliche Auseinandersetzung in Walle gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gerieten in der Lauenburger Straße zwei Männer, die dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sein sollen, in einen Streit, der in eine gewalttätige Auseinandersetzung mündete.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 38-Jähriger einem 35 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht und trat anschließend mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers. Erst als dieser regungslos liegen blieb und ein Zeuge verbal auf den Angreifer einwirkte, ließ dieser von seinem Kontrahenten ab. Der 35-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste noch am selben Tag notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch.

Der 38-Jährige wurde von Einsatzkräften im Rahmen der Fahndung auf einem nahegelegenen Fußballplatz festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

