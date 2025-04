POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz (E-Scooter)

Northeim (ots) - Moringen, Bereich B241 Montag, 14.04.2025 gegen 17:30 Uhr MORINGEN(da) - Bei einer mobilen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B241 (Blankenhagen) wurden am gestrigen Abend fünf Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h, erlaubt sind in diesem Abschnitt lediglich 70km/h. In vier von fünf Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, ein Fahrer wurde vor Ort bar ...

