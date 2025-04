Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Unfallflucht - zwei Personen leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße

Montag, 14.04.2025, gegen 19:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer hat am gestrigen Abend gegen 19.00 Uhr bei einem Wendemanöver in der Mühlenstraße zwei Personen auf dem Gehsteig leicht verletzt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW, der von der Mühlenstraße rückwärts in Richtung der Straße Hinter der Kapelle einlenkte. Der/die Lenkende schlug vermutlich zu stark ein, so dass das Fahrzeug mit dem Heck einen 47-jährigen Northeimer und eine 28-jährige aus dem Bereich Kalefeld touchierte; beide wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten später ärztlich behandelt werden. Das Fahrzeug setzte -ohne anzuhalten- seine Fahrt in Richtung Rathausgasse fort.

Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Telefon 055551-9148-115 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

