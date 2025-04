Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickbetrug beim Geldwechseln

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße

Montag, 14.04.2025, 20:28 Uhr

NORTHEIM(da) Ein bislang unbekannter Trickbetrüger erlangte am gestrigen Abend in einer Tankstelle in der Einbecker Landstraße eine niedrige dreistellige Summe. Der Mann gab an der Kasse vor, eine größere Bargeldsumme gewechselt haben zu wollen. Das Wechselgeld wurde in anderer Stückelung ausgehändigt, im weiteren Verlauf sollte der Wechselvorgang dann jedoch wieder rückgängig gemacht werden. Dabei behielt der Mann allerdings einen Teil des Geldes unbemerkt ein und gab nicht den vollen Betrag zurück.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt; korpulente Figur; südländisches Erscheinungsbild Bekleidung: Graues T-Shirt, weiße/beige Hose und helle Nike-Schuhe dazu schwarzes Basecap

Der Täter verließ das Tankstellengelände fußläufig. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter Telefon 055551-9148-115 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell