Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg und Northeim

Sonntag, 13.04.2025, zwischen 12.00 und 15:15 Uhr

NORTHEIM(da) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Northeim am gestrigen Nachmittag in Northeim in der Güterbahnhofstraße gegen 15:15 Uhr einen 33-Jährigen aus dem Raum Uslar. Ein Drogenvortest bestätigte die festgestellten körperlichen Auffälligkeiten, so dass dem PKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Bereits zuvor war gegen 12:00 Uhr in der Industriestraße in Nörten-Hardenberg ein 39-jähriger aus dem Bereich Hardegsen aufgefallen - auch hier verlief der Test positiv, eine Blutprobe war die Folge. Die Weiterfahrt wurde beiden Männern untersagt, Strafverfahren eingeleitet.

