POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Kreisstraße 449, 12.04.2025, zwischen 13:45 Uhr und 14:35 Uhr Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Seesen kam auf der K449, Höhe "Breiter Busch", in einer Linkskurve zu Fall und im Straßengraben zum Liegen. Er wurde leicht verletzt in das Northeimer Helioskrankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 4.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

