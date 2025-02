Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mit Fahrverbot Verkehrsunfall verursacht

Delmenhorst (ots)

Nach dem Verursachen eines Verkehrsunfalls hat sich am Dienstag, 18. Februar 2025, gegen 11:00 Uhr, ein Mann vom Unfallort entfernt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt.

Der 52-jährige Delmenhorster war mit einem Ford im Stadtgebiet unterwegs und stellte diesen in einer Parklücke in der Heidestraße ab. Beim Einparken touchierte er den Kleinwagen eine 75-Jährigen aus Delmenhorst, die den Zusammenstoß beobachtete und den Mann ansprach. Obwohl er Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht hatte und sogar auf den Unfall hingewiesen wurde, entfernte sich der 52-Jährige zu Fuß vom Unfallort.

Anhand des Kennzeichens des am Unfallort zurückgelassenen Fahrzeugs und der guten Personenbeschreibung durch die Geschädigte war der Mann schnell ermittelt. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Außerdem muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Wegen eines einmonatigen Fahrverbots hatte er seinen Führerschein nämlich Anfang Februar in amtliche Verwahrung gegeben.

