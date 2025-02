Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 18. Februar 2025, gegen 20:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Delmenhorst entstanden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 28-jähriger Mann aus Rumänien mit einem Kleintransporter auf der B75 in Richtung Bremen unterwegs. Er verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Stickgras und wollte in Richtung Stadtmitte in die Syker Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 57-Jährigen aus Stuhr, die die Straße mit einem Mini in Richtung Groß Mackenstedt befuhr.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

