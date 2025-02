Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Hude/Wüsting greift von Gartenhaus auf Pkw und Wohnhaus über ++ Haus unbewohnbar ++ aufmerksame Nachbarn wecken schlafende Bewohner

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Zu einem Brand, der ein Einfamilienhaus unbewohnbar werden ließ, kam es am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 01:00 Uhr in der Straße "Alter Sportplatz" in Wüsting. Aufmerksame Nachbarn bemerkten zur Vorfallszeit ein brennendes Gartenhaus sowie einen brennenden, danebenstehenden Pkw. Zeitgleich zum Absetzen eines Notrufes wurde die brandbetroffene, noch schlafende dreiköpfige Familie verständigt, die so das Haus eigenständig und unverletzt verlassen konnte. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte hatte das Feuer bereits auf das Haus übergriffen. Durch den Löscheinsatz der mit 80 Personen vor Ort befindlichen Feuerwehren aus Wüsting, Hude und Altmoorhausen sowie dem Einsatz der Drehleiter der Feuerwehr aus Oldenburg konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes auf zwei Nachbarhäuser, die kurzzeitig vorsorglich evakuiert worden waren, verhindert werden. Sowohl der Pkw als auch das Gartenhaus wurden vollkommen zerstört. Das Haus weist ebenfalls erhebliche Schäden auf und ist aktuell unbewohnbar. Die betroffene Familie wurde von Verwandten aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Als Brandentstehungsort kann aber das Gartenhaus angenommen werden. Genaue Angaben zur Schadenhöhe sind zur Zeit nicht möglich. Sie dürfte aber im unteren, dreistelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell