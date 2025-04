Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, K 503 zwischen Edemissen und Iber, So. 13.04.2025, 20:05 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntagabend auf der K 503. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die K 503 von Edemissen kommend in Fahrtrichtung Iber. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab ...

