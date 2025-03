Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schreckschusspistole löst Polizeieinsatz aus

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Vereinsheim im Hördeweg in Gelsenkirchen-Rotthausen gerufen. Mehrere Anrufer hatten Schüsse gemeldet. Vor Ort stieß die Polizei auf eine private Feierlichkeit. Hier hatte einer der Gäste im alkoholisierten Zustand wohl in seiner Freude übertrieben und mit der Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Da der 45-jährige Essener weder im Besitz eines notwendigen "Kleinen Waffenscheines" war, noch eine Genehmigung für das Schießen außerhalb von Schießständen besaß, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Die Waffe wurde samt Munition sichergestellt. Die Polizei Gelsenkirchen weißt noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Schießen mit jeglicher Art von Waffen insbesondere bei Veranstaltungen und in Menschenmengen verboten ist und eine Straftat darstellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell