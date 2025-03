Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 8. März 2025, wurde die Polizei, gegen 03:05 Uhr, über "verdächtige Geräusche" informiert. Ein Zeuge glaubte diese Geräusche würden auf einen Einbruch hindeuten, die aus einem Hof an der Steeler Straße in Gelsenkirchen Rotthausen kamen. Da er niemanden sah, entschloss er sich nachzuschauen. Eintreffende Polizeibeamtinnen konnten an der genannten Örtlichkeit sowohl den Zeugen, ein 37-jähriger Gelsenkirchener, und eine weitere Person antreffen. Der Gelsenkirchener hielt eine weitere Person fest, die sich augenscheinlich dagegen wehrte und versuchte zu flüchten.

Der Person wurde, mit Hilfe des Gelsenkircheners, durch die Polizeibeamtinnen Handfesseln angelegt. Hiergegen wehrte er sich mit erheblichem Kraftaufwand und versuchte die Beamtinnen anzuspucken.

An der, durch den Zeugen benannten Örtlichkeit wurde festgestellt, dass an einem Fenster zu einer Wohnung Aufbruchspuren vorhanden waren, der Täter aber nicht in die Wohnung gekommen ist.

Die angetroffene Person, ein 34-jähriger mit Geburtsort in Gelsenkirchen, wurde mit dem Verdacht auf einen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl festgenommen.

