Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche nach Körperverletzung und Verfolgungsfahrt gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei fuhr am Donnerstagnachmittag, 6. März 2025, gegen 17 Uhr zu einem Einsatz am ZOB Gelsenkirchen in der Altstadt. Ein 15 Jahre alter Gelsenkirchener wurde dort von zunächst zwei unbekannten Jugendlichen mit Pfefferspray besprüht und verletzt.

Vor Ort konnten zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt werden. Beim Erblicken der Polizei liefen die beiden Jungen in Richtung der dortigen Taxistände und flohen mit einem Roller. Ein zweiter alarmierter Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Im Stadtgarten verloren die Beamten zunächst den Roller aus den Augen. Durch aufmerksame Zeugen konnten die Flüchtigen aber schließlich noch im Stadtgarten gestellt und kontrolliert werden. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um, einen 13-Jährigen und einen 16-Jährigen, beide in Gelsenkirchen wohnhaft. Beim 13-Jährigen konnte ein nicht zugelassenes Pfefferspray aufgefunden werden. Der Roller war als gestohlen gemeldet. Das Pfefferspray und der Roller wurden sichergestellt und die beiden Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auf sie warten jetzt mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

