POL-GE: Gefährdung des Straßenverkehrs und Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchener Süden

Gelsenkirchen (ots) - Zwischen Sonntag, 2. März 2025, 20 Uhr und Montag, 3. März 2025, 23.30 Uhr, verzeichnete die Polizei Gelsenkirchen in verschiedenen Stadtteilen insgesamt zwölf Einbrüche in geparkte Autos. Die Tatorte waren vermehrt in Ückendorf, in Schalke und in der Altstadt. In allen Fallen wurde eine Scheibe eingeschlagen und offen sichtbare persönliche Gegenstände oder Wertsachen aus dem Fahrzeug ...

