POL-GE: Flüchtiger Kleinwagen bremst Bus aus - Sieben Personen verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstagnachmittag, 4. März 2025, gegen 14.10 Uhr, sind zwei Polizeibeamte bei einer Ingewahrsamnahme an einer Bahnhaltestelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Erle leicht verletzt worden. Vorausgegangen war ein Gewaltdelikt zum Nachteil einer 16-jährigen Gelsenkirchenerin in Schalke. Im Zuge des Einsatzes wurde nach einem 20 Jahre alten ehemaligen Freund gefahndet. Die Beamten trafen den ...

