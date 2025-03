Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Rotthausen endet in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Gelsenkirchen-Rotthausen eskalierte am Donnerstagnachmittag des 6. März 2025, als sich einer der Unfallbeteiligten eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Passanten lieferte. Gegen 13.35 Uhr gerieten die Unfallbeteiligten in Streit, was einen unbeteiligten 45-jährigen Gelsenkirchener dazu veranlasste, diesen Streit zu schlichten. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Unfallbeteiligten und dem Fußgänger, die sich auch in einen angrenzenden Kiosk verlagerte. Zeugenaussagen zufolge haben sich auch weitere unbekannte Personen an der Schlägerei beteiligt und sich dann vom Tatort entfernt. Durch die Gewaltübergriffe verletzten sich die beiden Personen und mussten teilweise in einem Rettungswagen behandelt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Situation vor Ort beruhigen. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Sachverhalt und zu den unbekannten Personen beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

