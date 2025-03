POL-GE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Straße Wiehagen - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 8. März 2025, wurde die Polizei, gegen 03:05 Uhr, über "verdächtige Geräusche" informiert. Ein Zeuge glaubte diese Geräusche würden auf einen Einbruch hindeuten, die aus einem Hof an der Steeler Straße in Gelsenkirchen Rotthausen kamen. Da er niemanden sah, entschloss er sich nachzuschauen. Eintreffende Polizeibeamtinnen konnten an der genannten Örtlichkeit sowohl den Zeugen, ein ...

mehr