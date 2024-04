Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbrüche in Nastätten ***Zeugen gesucht***

Nastätten (ots)

Im Zeitraum vom 08.04.2024 bis zum 19.04.2024 kam es im Innenstadtbereich von Nastätten an der Rheinstraße zu einem Einbruch in ein Restaurant. Auch ein Blumenshop sowie ein Friseurladen an der Industriestraße im fußläufig erreichbaren Industriegebiet Sandkaut waren diesbezüglich betroffen. Näheres zur Tat und / oder den Tätern liegt bislang nicht vor. Sollten sie im Tatzeitraum Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet haben, die an den genannten Örtlichkeiten auffällig waren, so wird um Hinweise an die Polizeiinspektion St.Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 oder per E-Mail an pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de gebeten.

