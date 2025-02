LPI-NDH: Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Worbis/Heilbad Heiligenstadt (ots) - Vier Männer im Alter zwischen 20 und 38 Jahren bereicherten sich in rechtswidriger Absicht an Warenauslagen in einem worbiser Markt in der Franz-Weinrich-Straße. Die Männer schmuggelten Lebensmittel und Drogerieartikel an den Kassenbereichen vorbei und traten ihre Fahrt in einem Opel auf der Bundesautobahn 38 in Richtung ...

mehr