LPI-NDH: Kabeltrommeln aus Rehawerkstatt gestohlen

An der Schmücke (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 6. Dezember, und Montag, 16. Dezember, 7 Uhr wurde die Baustelle einer im Bau befindlichen Kindertagesstätte am Arternschen Tor von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten Stromkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat oder Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 ...

