LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Erdloch im Kreuzungsbereich

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen berichtete die Landepolizeiinspektion Nordhausen über einen Erdfall in der Wilhelm-Külz-Straße in Sondershausen.

Am Donnerstag wurde in enger Absprache mit den zuständigen Behörden eruiert, dass es unterhalb der Fahrbahndecke zu einem Einfall eines stillgelegten Schachtes kam, daher die Fahrbahn nachgegeben hat und der Straßenbelag aufriss. Am Freitag sollen Reparaturarbeiten an dem betroffenen Schacht stattfinden und die Fahrbahn ausgebessert werden. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten kommt es im Bereich Wilhelm-Külz-Straße und Possenallee zu Verkehrseinschränkungen.

Die Umleitung in Richtung Possenallee erfolgt über die Kurt-Hafermalz-Straße und Alexander-Puschkin-Promenade. Noch am Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

