POL-NOM: Fünfmal zu schnell unterwegs

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße Montag, 14.04.2025, 20:28 Uhr NORTHEIM(da) Ein bislang unbekannter Trickbetrüger erlangte am gestrigen Abend in einer Tankstelle in der Einbecker Landstraße eine niedrige dreistellige Summe. Der Mann gab an der Kasse vor, eine größere Bargeldsumme gewechselt haben zu wollen. Das Wechselgeld wurde in anderer Stückelung ausgehändigt, im weiteren Verlauf sollte der ...

