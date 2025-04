Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag verursachte eine unter Medikamenteneinwirkung stehende Autofahrerin bei Biberach einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem VW Golf von Biberach in Richtung Reute unterwegs. In der Rindenmoser Straße kam ihr kurz vor Ortseingang Reute eine 48-Jährige entgegen. Die Fahrerin des Opel fuhr zu weit links und wohl deutlich über der Mittellinie, so die Polizei. Auf Hupzeichen reagierte die 48-Jährige wohl nicht. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste die 32-Jährige ihr Auto ab und leitete ein Ausweichmanöver nach rechts ein. Die 48-Jährige fuhr unbeirrt zum Teil auf der Gegenfahrbahn weiter, so dass es zu einem Streifvorgang mit den beiden linken Außenspiegeln der Fahrzeuge gekommen war. Glücklicherweise wurde bei dem seitlichen Zusammenstoß niemand verletzt. Die Polizei Biberach kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Ermittler fest, dass die 48-Jährige augenscheinlich unter Medikamenteneinwirkung stand. Ein Urintest verlief positiv auf mehrere berauschende Stoffe. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, was für Medikamente die Frau vor Fahrtantritt zu sich genommen hatte. Ihren Führerschein musste sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf mehrere hundert Euro. Die 48-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ihr Auto musste sie stehen lassen.

++++0725196 (JC)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell