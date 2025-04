Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen a.d. Rottum - Niesanfall führt zu Auffahrunfall

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montag bei Steinhausen a.d.R. Rund drei Stunden später krachte es an selber Stelle erneut.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der Kreisstraße 7574 von Steinhausen in Richtung Ochsenhausen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Opel einem langsam vor ihm fahrenden Klein-Traktor aufgefahren. Durch die Wucht des Aufprall wurde der Traktor, der eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von max. 20 km/h hat, nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Der 30-Jährige, der auf dem Traktor saß, schleuderte von seinem Sitz und kam mehrere Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Der Traktorfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen in eine Klinik. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der 29-Jährige schilderte später der Polizei, dass er während der Fahrt plötzlich einen Niesanfall hatte und deshalb die Aufmerksamkeit verlor. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden total beschädigten Fahrzeugen auf rund 13.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Klein-Traktor verblieb noch an der Unfallstelle neben der Straße im Grünstreifen. Die Feuerwehren aus Steinhausen und Ochsenhausen waren vor Ort. Sie sperrten die Straße und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Um 7.35 Uhr konnte die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden. Auf den 29-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Nur rund drei Stunden später, kurz nach 10.45 Uhr, ereignete sich an selber Stelle ein weiterer Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 76-Jähriger war mit seinem Renault von Ochsenhausen in Richtung Steinhausen unterwegs. Auf Höhe des unfallbeschädigten Traktors verringerte der Senior die Geschwindigkeit. Das hatte wohl eine nachfolgende Fahrerin eines Nissan nicht erkannt und stieß dem Renault ins Heck. Die 87-Jährige war wohl auch von dem neben der Straße stehenden Traktor abgelenkt und schaute nicht nach vorne. Neben dem 76-Jährigen im Renault befanden sich noch zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren im Fahrzeug. Bei dem heftigen Aufprall zogen sich die drei Insassen im Renault und auch die mutmaßliche Unfallverursacherin im Nissan Verletzungen zu. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort und brachten die Leichtverletzten in umliegende Kliniken. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Nissan auf rund 2.000 Euro, den am Renault auf ca. 6.000 Euro.

