Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunken mit dem Motorrad unterwegs

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Yamaha-Fahrer am Montag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 22.30 Uhr. Der 33-Jährige fuhr von Tomerdingen in Richtung Beimerstetten. Wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und schleuderte dann in ein angrenzendes Feld. Der Rettungsdienst verbrachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Verunfallten. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden am Motorrad wird auf 3000 Euro geschätzt.

++++ 0723999

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell