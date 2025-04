Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Öl im Wasserschutzgebiet ausgelaufen - Zeugen gesucht

Motoröl hatte ein unbekanntes Fahrzeug auf einem Feldweg nahe Bad Schussenried in den vergangenen Tagen verloren.

Keine Rücksicht auf die Umwelt nahm ein bislang unbekannter Fahrer eines motorangetriebenen Fahrzeuges. Der war am Donnerstag oder Freitag auf der L283 zwischen der Sattenbeurer Kreuzung und Reichenbach unterwegs und hatte das Öl verloren. Gemeldet hatte er sich allerdings nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizeistreife konnte am Freitagabend gegen 19.15 Uhr auf dem unbefestigten Feldweg die rund 300 Meter lange Ölspur feststellen. Zuvor war eine Meldung bei der Integrierte Leitstelle (ILS) in Biberach eingegangen und rief neben der Polizei auch die Einsatzkräfte von der Feuerwehr auf den Plan. Die Spur führte aus Richtung dem Stadtteil Am Schorren (Reichenbacher Weg) kommend und verteilte sich bis zur Einmündung der Landstraße. Dort lief das Öl aus dem unbekannten Fahrzeug vollends aus und verteilte sich an der Einfahrt zur L283 großflächig auf rund 5 x 1,5 Metern. Die Spur führte auf der Landstraße nicht mehr weiter. Ein Großteil der Öllache konnte noch am Freitagabend durch die Feuerwehr mittels Ölbinder beseitigt werden, zum Teil versickerte das Öl im Boden. Das Gebiet ist als Wasserschutzgebiet Zone 2 ausgewiesen. Ein Verantwortlicher des Wasserwirtschaftsamtes Biberach kam vor Ort. Der Fachmann ordnete das Abtragen des verseuchten Erdreichs an. Eine Firma baggerte daraufhin am darauffolgenden Tag (Samstag) die obere Schicht auf dem Feldweg sowie den verunreinigten Grünstreifen im Bereich der Einmündung ab. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, wer dort mit einem Kraftfahrzeug unterwegs war und das Öl nach einem mutmaßlichen Defekt am Fahrzeug verloren hatte. Ob auch Öl in den Wasserkreislauf geraten ist, müssen die Spezialisten noch ermitteln. Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt Biberach haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/938-0 oder 07351/4470 entgegen.

