Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Auto landet auf den Schutzplanken

Sekundenschlaf war wohl die Ursache für einen Unfall am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war der 51-Jährige auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe "Maustobel-Viadukt", bei km 164,5, übermannte den Fahrer des Renault wohl ein Sekundenschlaf. Er kam zu weit nach rechts und fuhr zunächst mehrere Meter auf dem Grünstreifen. Der Pkw raste die Böschung zwischen den Leitplanken und dem Bewuchs entlang. In der weiteren Folge prallte das Auto gegen das rund 2 x 3 m große Hinweisschild "Maustobel-Viadukt", überschlug sich im steilen Böschungsbereich und kam auf den Leitplanken in Schräglage zum Stehen. Und das nur rund 20 Meter vor Beginn des 480 Meter langen und ca. 55 Meter hohen Brückenbauwerkes. Wie durch ein Wunder blieben der 51-jährige Fahrer des Renault und sein 17-jähriger Beifahrer unverletzt. In dem Auto lösten beide Frontairbags aus. Beide Insassen waren angegurtet und kamen mit dem Schrecken davon. Sie wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Mit einem Kran eines Abschleppdienstes musste das Auto geborgen werden. Während den Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen für rund 30 Minuten gesperrt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sie schätzt den Schaden am Renault auf rund 10.000 Euro, den an den Verkehrseinrichtungen auf ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr Weilheim war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt an der Unfallstelle.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

