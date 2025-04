Ulm (ots) - Zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr kam es zu einer Brandstiftung in der Wiesensteiger Straße. Bislang unbekannte Täter zündeten zwei Tücher am Altar in einer Kapelle an. Ein Holzstuhl in unmittelbarer Nähe zum Altar wies ebenfalls Brandspuren auf. Das Polizei nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung ...

