POL-UL: (UL) Westerheim - Feuer in Kapelle

Zeugen sucht die Polizei nach einem Brand am Samstag in der Lorettokapelle in Westerheim.

Ulm (ots)

Zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr kam es zu einer Brandstiftung in der Wiesensteiger Straße. Bislang unbekannte Täter zündeten zwei Tücher am Altar in einer Kapelle an. Ein Holzstuhl in unmittelbarer Nähe zum Altar wies ebenfalls Brandspuren auf. Das Polizei nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Ein Gutachter wurde beauftragt, der die genaue Höhe nun ermitteln soll. Das Feuer erlosch selbständig ehe weitere Teile der Kapelle in Brand gerieten. Bereits im März gab es einen ähnlichen Fall der Brandstiftung am Altartuch in der Lorettokapelle. Der Polizeiposten Laichingen sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten sich unter der 07333/950960 zu melden.

