POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Mit unnötigem Lärm fiel ein 22-Jähriger am Sonntag in Ulm auf.

Ulm (ots)

Ein 22-jähriger mit Imponiergehabe fiel am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Blaubeurer Straße auf. Der Mercedesfahrer war dort in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug derart stark, dass es zu mehreren Fehlzündungen kam. Diesem Verhalten folgte eine Kontrolle. Der Fahrer gab in der Kontrolle an, dass dies "cool" sei. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro. Neben dem Bußgeld setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung und informiert diese über den Vorfall.

