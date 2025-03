Polizei Düren

POL-DN: Sechs Brände im Grüngürtel

Düren (ots)

Mehrere Brände beschäftigen am Wochenende die Feuerwehr der Stadt Düren und die Brandermittler der Kriminalpolizei Düren. Es werden Zeugen gesucht.

In der Zeit zwischen Freitag (07.03.2025), 23:11 Uhr und Sonntag (09.03.2025), 09:00 Uhr legte ein derzeit noch Unbekannter an insgesamt fünf Pkw und einem Anhänger Feuer. Die Tatorte befanden sich am Meiringplatz, Grüngürtel, zwei in der Goebenstraße, in der Brückenstraße, sowie in der Nörvenicher Straße. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen unteren, fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Düren bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell