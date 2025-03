Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsame Kontrollen des Verkehrsdienstes und des Straßenverkehrsamtes Düren

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 07.03. auf Samstag, dem 08.03.2025 führten Beamte des Verkehrsdienstes Düren in der Innenstadt Düren gemeinsam mit der Fachdienststelle des Straßenverkehrsamtes Düren, gezielte Taxen- und Mietwagenkontrollen durch. Ziel der Maßnahme war, die Verkehrssicherheit für mitfahrende Fahrgäste zu erhöhen. Neben den technischen Ausrüstungsvorschriften und erforderlichen Genehmigungen der Fahrzeuge, wurden auch die Fahrzeugführer umfassend überprüft. Direkt bei der ersten Kontrolle eines Mietwagen mitsamt Fahrgästen, wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug keinen erforderlichen geeichten Wegstreckenzähler besaß. Die Fahrgäste mussten direkt aussteigen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Mietwagen wurde bis zum Einbau eines Wegstreckenzählers außer Betrieb gesetzt. Bei der nächsten Kontrolle eines Taxi mit Fahrgast, stellten die Beamten fest, dass dem 58-jährigen Taxifahrer aus der Gemeinde Hürtgenwald vor Jahren schon die Berechtigung der Fahrgastbeförderung seitens der Straßenverkehrsverkehrsbehörde aufgrund von Ungeeignetheit entzogen wurde. Auch in diesem Fall musste der Fahrgast direkt aussteigen und die Weiterfahrt war an Ort und Stelle beendet. Insgesamt wurden in der Nacht 5 Fahrzeuge kontrolliert, für 2 endete die Fahrt sofort, bei den anderen 3 wurden andere Mängel zur Anzeige gebracht. Auch zukünftig wird die Polizei gemeinsam mit dem Straßenverkehrsamt Düren diese Kontrollen fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell