POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen - Pkw landet auf der Seite

Jülich (ots) - Am Donnerstagmorgen (07.03.2024) kam es gegen 08:05 Uhr an der Kreuzung der L241 und der B56 zu einem Verkehrsunfall, der im Nachgang in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein 40-jähriger Mann aus Jülich wartete mit seinem Fahrzeug an einer rotlichtanzeigenden Ampel auf der L241. Nachdem die Ampel auf Grün umsprang, bog er in Richtung Aldenhoven auf die B56 ab. Zeitgleich fuhr ein ebenfalls ...

