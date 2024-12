Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung//Erfolgreiche Kontrollen im Sicherheitsgewerbe und in Barbershops



Knapp 50 Zollbeschäftigte des Hauptzollamtes Hamburg führten bereits am 06. Dezember 2024 im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit intensive Kontrollen durch.

"Die Zöllner und Zöllnerinnen waren insbesondere in den Stadtteilen Hamburg-Mitte und Wandsbek im Einsatz. Kontrolliert wurden unter anderem Betriebe aus den Branchen Autovermietung, Sicherheitsdienstleistungen sowie Barbershops", so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg. "Der Fokus lag neben der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, auch auf der Bekämpfung der Clankriminalität."

Im Verlauf der Prüfungen wurden insgesamt 66 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. In insgesamt 73 Fällen bedarf es weiteren Nachermittlungen. Die Fälle gliedern sich unter anderem in 35 mögliche Verstöße, die das Vorenthalten von Arbeitsentgelt betreffen sowie 22 Fälle des möglichen Leistungsmissbrauch. Des Weiteren leitete der Zoll bei der Kontrolle in Barbershops bereits vor Ort acht Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes ein.

Abgesehen von der Feststellung von Verstößen ging es den Behörden bei diesem Einsatz insbesondere darum, delikts- und behördenübergreifend Erkenntnisse über Clanaktivitäten und unrechtmäßige Strukturen zu gewinnen. Die Prüfung setzt ein deutliches Zeichen, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Gesellschaft nicht toleriert werden. Vielmehr gilt es, das Unrechtsbewusstsein zu steigern, redliche Unternehmen zu schützen sowie einen fairen Wettbewerb sicherzustellen.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

