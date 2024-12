Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.12.2024

Goslar (ots)

Für eine Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag im Ortsteil Jürgenohl ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Zunächst wurde gegen 1 Uhr ein weißer Opel Astra Sports Tourer, der auf der Lauenburger Straße geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Stein beschädigt.

Anschließend schlug der Unbekannte auf die Frontscheibe eines grauen Ford Mondeo ein, in dem sich drei Personen befanden und beschimpfte den 58-jährigen Fahrzeuginsassen auf dem Fahrersitz. Danach flüchtete der Täter in Richtung Danziger Straße.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt in diesem Zusammenhang nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Montagmorgen kam es im Ortsteil Baßgeige zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer Skoda Fabia, der auf der auf dem Parkplatz einer Schule auf der Bornhardtstraße gegen 07:30 Uhr geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Beifahrertür beschädigt.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und nimmt Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 248 bei Seesen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Bad Grund mit ihrem VW die B248 in Fahrtrichtung Seesen und beabsichtigte nach links in die B243 in Richtung Bornhausen abzubiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 53-jährigen Mann aus Einbeck in seinem Opel Corsa, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Durch den Unfall wurde die 60-jährige leicht verletzt. Die 53-jährige Beifahrerin des Opels erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro.

Am Montagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in der Klubgartenstraße in Goslar zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Dacia Duster. Zwischen 16.45 und 17. Uhr wurde die Beifahrerseite des Fahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell