POL-UL: (GP) Heiningen - Schwerer Verkehrsunfall bei Heiningen

Am Sonntag geriet eine 18-Jährige auf die Gegenfahrbahn.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige fuhr von Heiningen in Richtung Bezgenriet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin der Mercedes E-Klasse kurz vor 12.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 40-jährige Fahrer und sein 2-jähriges Kleinkind schwer verletzt. Der Fahrer war eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte geborgen werden. Der 40-Jährige und sein 2-jähriger Sohn kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Auch die 18-jährige Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten an. Die Straße war bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

